Luis Jara volvió a su casa tras ir a la clínica de urgencia: "Ya vamos a salir de esta"

View this post on Instagram

En esta convalecencia de una fuerte gripe , me di el ánimo de regalonear a los míos cocinando estos canelones de ricotta y jamon, y espinaca con pistachos con base de salsa blanca cubierto de bolognesa gratinado. Fue muy entretenido darme a la tarea de cocinarles. Cómo no puedo salir , esto fue lo mejor que se me pudo ocurrir. La base de salsa blanca la hice con mantequilla , harina y leche. De verdad se ve y quedo espectacular. Que pasen un lindo fin de semana. Gracias a todos por su cariño. Yo aún con gripe. Pero ya vamos a salir de esta.