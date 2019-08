"No me lo esperaba para nada": Amaya Forch habló sobre su mediática ruptura con Amaro Gómez-Pablos

La actriz Amaya Forch fue una de las invitadas al programa “La Divina Comida” de Chilevisión.

En la ocasión tocó el tema de la mediática separación con el periodista Amaro Gómez-Pablos. Al respecto contó en un principio que viene de una familia donde le humor negro es una forma de enfrentar los problemas.

“Todo lo solucionamos con humor. Hubo un momento en que se dijeron cosas muy malas de mí y mi primer impulso fue escribir un twitter de la canción ‘si te vienen a contar cositas malas de mí’… que era una humorada sobre la situación que estaba sucediendo. Iban a decir ‘esta está loca’, que me censuré… pero siempre mi impulso es a reírme de la situación”, confesó.

Uno de los comensales de la Divina Comida era el periodista Karim Butte quien le preguntó si fue difícil reconstruirse después de la ruptura con Amaro Gómez-Pablos.

“Sí, obviamente me costó. Lo que me costó fue desprenderme de la ilusión o de la vida que yo tenía proyectada y armada”, respondió Amaya. “Abruto todo”, le dijo Butte. “Sí, no me lo esperaba para nada”, dijo la actriz.

“Tener que desprenderme de eso y hacer un trabajo para entender que eso ya no iba a existir, eso me costó. Por otro lado lo agradezco tanto, porque qué lata tener la vida tan planificada”, confesó.