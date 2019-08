Amaya Forch y su trauma con la palta: comenzó cuando tenía ocho años

En una nueva emisión del programa de Chilevisión “La Divina Comida” sucedió algo particular con una invitada.

Fue en la casa de Agustín “Pastelito” Maluenda, que el anfitrión quiso sorprender a sus invitados con una entrada compuesta con palta como ingrediente principal.

Al ver el plato, la actriz Amaya Forch expresó: “Antes de empezar debo confesar algo… tengo un trauma infantil con la palta. Yo de chica me crié en Alemania y llegue cuando tenía como 8 años de vuelta a Chile y no tenía ganas de probar la palta”.

A esto agregó que “Regina, que trabajaba en la casa de mi abuela, se obsesionó por lograr que yo comiera palta. Un día me agarró en la cocina, me metió una palta de este mismo tamaño en la boca y me agarró por atrás, me tapó la boca y me decía ¡Trágatela, trágatela, trágatela!“.

Al contar la historia de igual forma decidió probar el plato, expresando que le había gustado la preparación.

Acá las reacciones que dejó la participación de Amaya Forch:

#LaDivinaComida esta noche la invitada cacho es Amaya Forch, no come palta, no le gusta el arroz 🤦‍♀️, come y calla, no muestres la hilacha — Sara (@segbruce) August 11, 2019

A la Amaya Forch tampoco le gusta la palta!! Que emoción, somos muchos más 🙈🥑🚫 — Gabriela Infante (@gabinfame) August 11, 2019

Que entretenida y sencilla la Amaya Forch, me encanta. — pau (@paulaberrocal) August 11, 2019

HUEÓN !! Escuchando a #AmayaForch hablar de ella misma, me doy cuenta que es la mujer perfecta. Puta que fuiste hueón Amaro te perdiste la mansa woman — Mira Telescópica (@miratelescopica) August 11, 2019