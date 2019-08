La monumental "parada de carros" de Kika Silva a un seguidor que la criticó

Las redes sociales cada vez se han puesto más exigentes con los influencers y famosos que las usan y esta vez fue el turno de la animadora de Proyecto Arca de Canal 13C Kika Silva.

Lo que ocurrió fue que en uno de sus últimos posts la también modelo escribió un texto explicando cómo fue su proceso de dejar la carne, aludiendo al llamado de la ONU a reducir su consumo. Así mostró alternativas en sus historias para comer rico pero con vegetales.

En este contexto un seguidor le dijo: “Tú hablas de dos temas: el perro y la comida. Q limitada por favor!”.

Sin esperarlo, el comentario fue respondido por la animadora de televisión y recibió más de 300 me gusta: “entonces no me sigas 😘”.

Su publicación de todas formas llegó a los 26 mil me gustas y casi 300 comentarios, donde varios la defendieron: “Aparte de ser hermosa siempre toca distintos temas”, “Qué amargado”, “bloquéalo, eres libre de no querer este tipo de personajes siguiendo tu cuenta”.