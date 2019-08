Lisandra Silva saca la voz tras críticas a su pololo de Power Peralta en show de Juegos Panamericanos

Este domingo fue el show de clausura de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 donde Chile recibió la bandera pues será la sede de los próximos juegos en 2023.

Como parte del show, nuestro país tuvo 8 minutos para presentar en escena su propuesta, lo que incluyó cantos y bailes.

Ver esta publicación en Instagram 🇨🇱 PANAMERICANOS 2019 @lima2019juegos Una publicación compartida de P O W E R (@raulpower) el 12 Ago, 2019 a las 8:48 PDT

En la danza estuvo el grupo de danza urbana Power Peralta y si bien fueron aplaudidos también recibieron críticas de usuarios de Twitter quienes no se sintieron representados por su espectáculo.

Y los Power Peralta no saben bailar otra cosa ? — Jocelyn 💎 (@trufflebutterk) August 12, 2019

Que verguenza! Esos flaites de los Power Peralta representándonos. Pesima idea. — ekpaola (@ekpaola) August 12, 2019

Me da un poco de pena que personas de Chile no sientan a los Power Peralta representantes de nuestro país cuando si lo son, siento que no le toman tanta importancia como deben a la danza. — Savka (@sauretvans) August 12, 2019

De los power Peralta, quizás al mismo que los llevó al Cirque du Soleil, donde triunfan sin discusión, o la Jenifer Lopez que lo contrata para los cuatro meses de show en las vegas, en fin, ellos cesantes no van a estar nunca, eso es seguro — Daniel Reyes (@danielreyesi) August 12, 2019

A un día de la presentación la polola de uno de ellos, Lisandra Silva, publicó un emotivo mensaje.

“Dios me regalo el día que te conocí y me ha regalado cada día a tu lado. Me siento súper orgullosa y más que afortunada de estar con un hombre como tú que ha entregado su vida al baile y ha creado con este una comunidad enorme en Chile de jóvenes que se forman en tus escuelas y crecen en un entorno saludable lleno de música, amor y baile. Sin quererlo te has vuelto un hito en Chile y lo representas con gran liderazgo y Orgullo poniendo siempre tu visión vanguardista que te ha llevado más allá de lo que un día imaginaste. Apoyándote siempre ♥️ #PANAMERICANOS2019 #LIMA2019#POWERPERALTA @raulpower”, le escribió a Raúl.