Raquel Argandoña vuelve a Bienvenidos después de que la echaron

Tonka Tomic salió a recorrer las calles de Providencia esta mañana en Bienvenidos asegurando que tenía una sorpresa y ¡vaya que sorpresa!

Porque tras ingresar a la peluquería de Luisa Zabala, la conductora del matinal comenzó a entrevistar a las clientas cuando tras el secador de pelo apareció Raquel Argandoña.

En la ocasión, la exquintrala consultó: Martín me has echado de menos ¿o no? y Martín Cárcamo contestó: que si.

A pesar de eso, Raquel Argandoña aseguró que iba a echar al agua a todos quienes dijeron en televisión que la habían llamado tras su despido, pero que no lo hicieron.

“Algún día los voy a echar al agua, y eso es mentira, mentira, mi ex equipo lo voy a desenmascarar. Tengo la lista guardada”, dijo.

“Martín (Cárcamo) me escribió tres veces, Mauricio Jürgensen once veces, Leo Ramirez una vez, la doctora Carolina Herrera tres veces, Jenny y Polo Ramírez una vez. Y Sergio Lagos se portó súper bien, porque lo vi en la tele hablando de mi”, sonrió.

Por lo mismo, entre broma y en serio, pero pasando la cuenta dijo al aire: “Que la Tonka me pregunte, voh no! (por Martín Cárcamo), porque me llamaste sólo tres veces”, reclamó.

En todo caso, fue el mismo animador quien anunció que Raquel Argandoña sería la nueva coanimadora de bienvenidos.