Decisión de Mega genera críticas en espectadores: Cancelaron la emisión de "Crash"

Mega volvió a emitir la teleserie turca “Las mil y una noches“, que hizo furor en el año 2014.

Las cifras que dejó el reestreno de la teleserie turca son superiores a las registradas en el 2014, ya que en su primer capítulo promedió 11,2 puntos.

Debido al éxito que ha tenido la teleserie, desde Mega decidieron emitir la teleserie turca en horario prime, teniendo una buena recepción de sus seguidores.

No obstante, ayer el canal tomó la decisión de no transmitir la teleserie Crash, y en su lugar emitieron el segundo capítulo de “Las mil y una noches”.

Esta decisión molestó a los fanáticos de Crash, quienes se manifestaron mediante redes sociales:

Uta ohh 😠, si las MUN ya la dieron no se necesita que la repitan en la noche, en cambio #Crashmega la dan tan corta y tarde que se pierde continuidad pic.twitter.com/whBqXBbGAN

Pero como hacen esto, las mil y una noche ya la dieron y el final más fome, crash es buenísima muy entrete, no me parece su decisión 🤦‍♀️

No no mamen esa de las mil y una noches ya la habian pasado y ahora que sale crash no la van a trasnmitir neta que falta de respeto culeros 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

— Series Turcas – México Oficial (@Kevin18079221) August 12, 2019