"Yo estaba en shock": El duro testimonio de Carla Zunino tras perder a su hijo

Durante un nuevo programa de “Muy Buenos Días” se abordó la pérdida que tuvo la panelista Daniela “Chiqui” Aguayo y el futuro que se le viene por delante a la espera de que nazca la hija que está esperando.

En este sentido, “Chiqui” manifestó que aún tenía cierto miedo cuando iba al doctor. “Cada vez que voy a una ecografía voy con un poco de susto”, confesó.

Ante las palabras de Aguayo, la periodista Carla Zunino decidió contar parte de su experiencia de vida: “Yo también tuve una pérdida, pero mucho menor que la de la Chiqui en el sentido de que mi embarazo estaba menos avanzado“, explicó la panelista del matinal.

A esto agregó que “fui a una ecografía con toda la ilusión, y el doctor me dice ‘esta guagua no está creciendo lo que tiene que crecer y el corazón está latiendo a un ritmo menor’ y fue pánico. Yo pocas veces he sentido terror en mi vida. Fue el único”.

La destacada periodista afirmó que luego de eso tuvo que esperar una semana, considerándola la “peor de su vida”.

Finalmente le dijeron que el corazón de su hijo había dejado de latir. “Yo pensaba ‘¿qué hago?, tengo adentro mío a una guagüita que se murió"”, manifestó.

“Yo estaba en shock. No sabía cómo vivir el proceso y me quedé paralizada”, comentó expresando que había decidido dejarlo “en manos de Dios y esperar la expulsión”.