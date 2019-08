El error que cometió Millaray Mandiola en "Gran Rojo": terminó entre lágrimas

Durante la jornada de hoy en el “Gran Rojo”, los concursantes debieron presentarse para no pasar a capilla. Bajo este contexto se presentó Millaray Mandiola, quien interpretó una canción de Shakira en su versión acústica.

No obstante, su interpretación tuvo un grave error: se equivocó en parte de la canción, lo cual no pasó nada desapercibido por el jurado.

Quien atacó sin pensarlo fue Maitén Montenegro: “Quiero que me digas con franqueza si percibí mal o bien que te equivocaste“, lo cual Mandiola afirmó: “Hubo de mi parte una confusión en la entrada de la segunda estrofa“.

“Estas cosas pasan, porque no es una pista que está con un beat marcado… Me gustó la búsqueda tuya, lamento este punto, que obviamente hace bajar un poco la nota, pero me parece que estas explorando y eso es algo que valoro, porque te conozco del principio, pero eso afecta, por eso tengo para ti un 5,3″, agregó Montenegro.

Luego Neilas Katinas también resaltó sus faltas: “Hiciste la canción tuya, lo lograste, pero hubo imperfecciones … Estamos con los mejores, entonces estos errores no pueden suceder“.

Tras las tibias notas del jurado, Álvaro Escobar intentó obtener algunas de las palabras de la cantante, pero no las consiguió debido al estado de frustración de la joven.