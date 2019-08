Mauricio Isla se la juega con romántico mensaje a Gala Caldirola en redes sociales

View this post on Instagram

MI VIDA 😍 @galadrielcaldirola cada vez intento ser más consciente de la suerte que tengo de tenerte en mi vida, y cada vez me siento la persona más afortunada del mundo.. Gracias por ser una buena esposa y madre mi Tesoro hermosa ❤️😘❤️😘❤️😘 TE AMOOOOOO 💑