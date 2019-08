Paul Vásquez contó detalles de su infidelidad: "Se me tira encima con uno de esos destornilladores gigantes"

Durante el programa de televisión “Tu vida, tu historia” de Chilevisión, conducido por Jean Philippe Cretton y Camila Recabarren, el humorista Paul Vásquez contó una tragicómica historia de su vida.

El ex integrante de “Dinamita Show” comentó acerca la infidelidad que cometió hace años atrás, lo que le produjo graves consecuencias físicas, a raíz de diversos golpes proporcionados por la pareja de la mujer con quiene estaba teniendo un “romance”.

“A mí me pillaron de patas negras. Soy un sobreviviente de los titulares. Nunca supe que esa mujer era casada, porque siempre me dijo que era soltera. Yo cometí el error de haberme quedado a dormir; me iba a ir, pero me quedé dormido. Desperté con una patada en la cabeza”, comenzó diciendo.

A esto agregó que “cuando recibí la patada, caigo y reacciono para puro ponerme los calzoncillos y en eso el loco se me tira encima con uno de esos destornilladores gigantes y me pegó en la cabeza. A lo mejor por eso estoy ‘pitiao"”.

“Me amarra y se llevó a la mujer para otra pieza, ella grita y después ya no la escuché. Dije ‘este hueón la mató y ahora viene por mí’. Entra y me dice voy y vuelvo y me pone otra patada”, prosiguió su relato.

Finalmente comentó que consiguió escapar del lugar. “Arranco bañado en sangre, me fui a la posta y me pusieron como nueve puntos en la cabeza“, concluyó.