"Pasapalabra": Carola Julio confunde a televidentes con particular intervención

En un nuevo programa de “Pasapalabra” de Chilevisión, hubo una participante que llamó sumamente la atención de los telespectadores.

Fue cuando ex rostro de televisión Carola Julio se enfrentó al “Rumpy” en el juego llamado “Lo podrías haber visto”, que sucedió una particular situación.

En este sentido, cuando el conductor de Chilevisión Julián Elfenbein le entregó diversas pistas, tales como “le hicieron una canción en los años 60”, e “integró una recordada dupla televisiva”, Carola expresó: “Estamos hablando de un hombre, el.. lo…”lo puedes haber visto’… es ¿masculino?”.

Ante la pregunta, Elfenbein respondió de forma afirmativa, y Carola no se quedó conforme con la respuesta: “No, es que ‘lo’ es neutro, artículo neutro, ‘la’ y ‘el’ son distintos, ‘lo’ es artículo neutro“.

Mientras que Julián expresó que según su punto de vista no le parecía tan “neutro”.

“Se denomina ‘lo’ a ‘artículo neutro’ cuando tú haces un desglose de una palabra… un análisis… ¿morfológico era?, y creo que era ‘artículo neutro indeterminante’ ¿creo? sin ir más lejos“, expresó la comunicadora.

Para concluir el tema Julián manifestó que no sabía de qué estaba hablando Carola.

#PasapalabraCHV Carola Julio, cree dar una cátedra y confunde la función gramatical de "lo" en la oración "lo has visto". No es artículo neutro (no hay sustantivo), sino funciona como pronombre clítico, haciendo referencia al pronombre él. "A él lo has visto".

— Andresillo (@Andresi78586686) August 16, 2019