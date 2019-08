Ignacio Lastra reveló que sufrió bullying por grave accidente automovilístico

Ignacio Lastra reveló que sufrió bullying tras el grave accidente automovilístico que protagonizó el año 2017 y que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado.

El modelo contó detalles sobre el incidente en el estelar de conversación Podemos Hablar de Chilevisión, programa al que fui invitado junto a Tere Kuster, Andrea Hoffman, Ramón Farías, Sebastián Jiménez y Vanessa Daroch.

En la instancia, el conductor Julian Elfenbein consultó quienes fueron víctimas de bullying en algún momento de sus vidas. Ignacio se puso de pie y contó que, tras el accidente, recibió muchos comentarios negativos en redes sociales.

“Pucha, cuando tuve el accidente, la verdad es que me hicieron bastante bullying. Creo que fui el sujeto con más bullying en el tema de redes sociales. Como me había quemado y antes era modelo, que no me decían“, indicó Lastra.

“Cuando es por el tema de las redes sociales tu no sabes quien está detrás de la pantalla, no sabes quien es, los heather que le dicen. Yo la verdad nunca tuve en cuenta nada de eso, siempre traté de andar con mente positiva, si mis amigos me querían y mi familia me quería encontraba que igual eso bastaba”, agregó el actor.

Lastra manifestó que al principio esta situación —que arrastraba del reality— le enojaba, sin embargo logró superarla ya que pesa más el cariño de sus seguidores.

“Yo hacía historias en vivo y decía ‘voy a estar en tal café’, así que al que me quiere decir algo en persona lo espero, y siempre llegan a sacarse fotos. Así que por eso te digo, no hay que prestarles demasiada atención porque son cobardes“, concluyó el modelo.