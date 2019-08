Ignacia Michelson protagoniza nuevo video de Sargento Rap en su regreso a la música

El mexicano Sargento Rap se hizo conocido en el reality show de Mega “Resistiré” y luego al mantener una relación con la modelo y estudiante de Derecho Ignacia Michelson, quien estuvo embarazada pero luego perdió al bebé. Sin embargo, se mantuvieron juntos sorteando ese y otros obstáculos.

Todo esto llevó a que en su regreso al ámbito musical el rapero incorporara a Ignacia como protagonista de su videoclip en un tema dedicado a ella.

Recordemos que el rapero esta semana dejó Chile para volver a su país, pero eso no los detendrá, pues Ignacia se irá en unas semanas más a tierras mexicanas. Por mientras le ha declarado su amor a través de Instagram.

“Bueno no me dio él coraje para decirte todo lo que siento , enserio pasamos tanto este último tiempo , vivimos un dolor enorme no sé cómo fue la forma de salir adelante”, comenzó escribiendo la exchica reality. “Sigues siendo mi héroe , el hombre que cambió mi mundo 🌎 la persona que me hace reír y enojar al mismo tiempo , eres mi otra mitad mi complemento perfecto”. le dijo.

“Enserio espero que logremos todo juntos como lo planeamos adentro y si no es así quiero que sepas que fuiste el hombre de mi vida , te amo y si dios lo quiere nos vemos en 3 semanas ❤️”, agregó.

Mira el video musical a continuación: