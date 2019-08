El "pacto de amor" que quiere realizar Raquel Argandoña con "Kel"

En una nueva emisión del programa “Sin Límite“, la conductora del espacio y actual coanimadora de “Bienvenidos” Raquel Argandoña contó acerca de un “pacto de amor” que tiene pensando realizar junto a su hija “Kel” Calderón.

“Yo siempre he estado en contra de los tatuajes, me gusta el cuerpo limpio, limpio, limpio, pero el año pasado la ‘Kel’ me dice: ‘mamá, ¿sabes qué? me encantaría que nos hiciéramos un tatuaje chiquitito chiquito, pero chico‘”, comenzó diciendo Argandoña sobre la propuesta de “Kel”.

Posteriormente explicó que “hablo de una flechita, de a lo mejor un número, un monito, ponte tú en el pelo, o aquí atrás que no se note“, siguió comentando la panelista del matinal de Canal 13.

Luego contó que “estuve a punto de hacérmelo y después dudé, pero ahora me ha vuelto la idea de hacerlo, pero les explico, una cosa chiquita, de máximo 3 centímetros“.

Finalmente su compañera de programa Patricia Maldonado expresó que no era necesario hacerse un tatuaje para acercar a una madre con su hija: “Pero para unir a una madre y una hija no se necesitan tatuajes“, lanzó la panelista de “Mucho Gusto”.

“No pero era para tener un recuerdo, era como ese pacto de amor cuando uno hace”, concluyó Raquel.