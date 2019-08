"Lucharé para que se haga justicia": Sabrina Sosa envía potente mensaje tras sufrir violento asalto

View this post on Instagram

Gracias por tantos mensajes entregándonos fuerza , dándonos su apoyo y cariño. Ha sido difícil y lo sigue siendo , imposible no tener pena , impotencia y rabia por todo lo vivido este viernes en el @mallplazacl , a donde claramente aprendí a raíz de esto, que no debo volver por la pésima seguridad que tienen. Así como luche hasta el final para defender a mi hijo, también luchare para que se haga justicia y cada uno pague por el daño que nos ocasionaron.