Sigue la polémica: Ignacio Lastra responde a rescatista que criticó sus palabras en "Podemos Hablar"

Durante una nueva emisión del programa de Chilevisión”Podemos Hablar” Ignacio Lastra fue uno de los invitados que más dio que hablar.

Esto, luego de que el exchico reality contara diversos detalles sobre el accidente automovilístico que sufrió, el que lo dejó con el 90% del cuerpo quemado.

En este contexto, Lastra expresó una frase que no dejó a nadie indiferente, en relación al momento cuando tuvo que salir del vehículo donde se encontraba tras el accidente.

“Pregunté, ¿quién me sacó? Y me dicen ‘máster, tu saliste solo’. Yo entré en un estado de ira porque cuando demostré ser Superman me lo quitaron. No sé cómo mierda salí, no me acuerdo de nada. No le quiero quitar mérito a los chicos que aparecieron, pero en esa escala es una gran diferencia”, fueron las palabras del exchico reality.

Tras esto, el rescatista de Lastra no quedó conforme con sus palabras, y expresó: “Me topé con un programa llamado PH en CHV ahora. Perdón, pero decir, ‘salí solo’ es desmerecer la ayuda brindada. Pensé que tú soberbia había cambiado, pensé que serías otra persona, pero me equivoqué”, manifestó.

En respuesta, Lastra decidió escribir una publicación en Instagram refiriéndose al tema. “Dije que me contaron que me vieron salir solo y luego de eso me ayudaron, pero les encanta armar polémica diciendo que hice todo solo y no agradezco a nadie. Siempre lo mismo, la gente agranda todo por ser bacán”, escribió.

Luego publicó una “historia” en la que expresó: “La vida no se trata de quedar bien parado, se trata de hacer las cosas bien y de corazón”.

Revisa a continuación la publicación: