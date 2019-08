Ernesto Belloni cuenta detalles sobre pelea entre Argandoña y Vivi Kreutzberger: "Fue terrible"

El comediante Ernesto Belloni visitó el programa “El live de los domingos” de Janin Day donde comentó detalles del tenso momento que vivió en el programa de Canal 13 “Vértigo”.

En este sentido, Belloni explicó lo sucedido cuando se produjo la discusión entre la coanimadora del matinal de Canal 13 y conductora de “Sin Límite” Raquel Argandoña con la conductora de televisión Vivi Kreutzberger.

Fue en el año 2003 cuando Raquel enfrentó a la hija de Don Francisco luego de que Vivi le hiciera una broma y ella reaccionara recordando que su marido la dejó por su prima.

En relación a lo sucedido, el comediante expresó: “Fue terrible. Yo noté, porque, antes de que se realicen estos programas te reúnen en un camarín, donde llegan los invitados y todos se saludan. Y llega la Argandoña, que los saluda a todos y se saltó a la Vivi. Todos nos empezamos a mirar, era una cosa tensa que se estaba en el aire, se sentía”.

A esto agregó que “la Vivi fue la culpable, ella le tiró y la Argandoña, que es una mujer… es tan divertida (…) yo dije aquí me va a llegar un combo, no voy a decir nada, qué terrible, fue una experiencia, para uno, súper desagradable”.

Finalmente Ernesto expresó que “la Vivi se paró y en los comerciales fue para adentro y hablaba con el papá por teléfono y parece que el otro le decía ‘para qué tienes que meterte en otros programas’ y parece que estaba Álvaro Salas, que era muy amigo de la Vivi, que le decía ‘pero si el Álvaro no le dijo nada, no me defendió, no gritó nada‘, yo escuchaba porque estaba detrás de los paneles hablando con el papá (…) Yo estaba súper asustado, pensaba, en cualquier momento esta otra me mira y me dice ‘y tú, por qué pones esa cara"”.