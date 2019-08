Esta es la artística y atrevida fotografía de Antonella Ríos que sacó aplausos en sus seguidores

La actriz y locutora radial Antonella Ríos generó amplios comentarios positivos en redes sociales por una llamativa fotografía que compartió junto a su hijo Bruno.

En la postal aparece tomando en brazos a su hijo hace 12 años atrás, con un artístico traje negro y maquillaje del mismo color.

“Apropósito del día mundial de la fotografía y a horas que naciera hace 12 años el maravilloso @brunosparklz dejo esta imagen que registró la seca @javieyzaguirrecuando mi hijo tenía tres meses de edad“, comenzó expresando la actriz.

Luego comentó: “Hoy después de 12 años puedo decir que esta es una joya de fotografía Una imagen vale más que mil palabras”.

El registro acaparó múltiples aplausos en sus seguidores de Instagram: “Maravillosa imagen 😍🤱🏻… el momento más hermoso entre mami y bebé “, “Ojalá instagram no te haga borrar la foto como son de siúticos.. No hay nada más bonito que el acto de amamantar 😍”, “Miro esta foto y me imagino que es maléfica en su rol maternal.. Es oscuramente linda ❤️“, fueron algunos de los comentarios que recibió.

