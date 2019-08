Patricia Maldonado arremete contra senador Alejandro Navarro: "Él avala un gobierno asqueroso en Venezuela"

El lunes 12 de agosto los senadores Iván Moreira y Alejandro Navarro protagonizaron una acalorada discusión, en medio de la votación de censura del senador como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, luego de que asegurara que la constitución de Venezuela era “la mejor Constitución de América Latina y una de las mejores del mundo“, mientras que la chilena era “maloliente, caduca, que tenemos que cambiar, labrada a sangre y fuego en dictadura“.

En este contexto, el senador Moreira expresó que “hay cosas que no se pueden hacer: no se puede apoyar a un régimen donde se violan los derechos humanos y luego presidir la Comisión de Derechos Humanos del Senado“.

“No le he dado la palabra, senador Moreira”, respondió Navarro. A lo que el militante UDI manifestó: “Me da lo mismo”.

Ante esta situación, la panelista de “Sin Límite” Patricia Maldonado se refirió al tema y arremetió contra Alejandro Navarro: “Navarro por favor con qué autoridad, si él avala un gobierno asqueroso en Venezuela, asqueroso, y lo avala… y más encima dice que lo que está pasado que Maduro tiene toda la razón. Le importa un comino la gente que se arranca, y la hambruna que hay le da lo mismo”, comenzó diciendo.

A esto agregó: “El otro día me llegó un video (que además es gil y me importa un comino que se lo diga), se fue a meter a una concentración aquí en Santiago donde habían hartos venezolanos. Raquel es que era divertido cómo arrancaba él con otro tipo que lo tomaba de los brazos, primero parte caminando despacio y después a raíz de las patadas y los combos arrancaba y corría, me dio risa, de verdad que me da risa”, concluyó Maldonado.