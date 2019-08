Patricia Maldonado replicó a quienes la critican en TV: "Me importa una r... lo que digan"

El programa “Sigamos de Largo” de Canal 13 recibió una especial visita en su último capítulo. Hablamos de Raquel Argandoña, Patricia Maldonado y Catalina Pulido, quienes hablaron del café concert “Viejas Juliás”.

En el late abordaron el tema, donde se refirió a la salida del estudio del actor Alejandro Goic, cuando Maldonado ingresó al set de “Mucho Gusto”.

“A estas alturas de mi vida… me importa una raja lo que digan y lo que hablen. Yo no perdería mi precioso tiempo, porque no sé cuánto me queda (…) La vida es muy corta para preocuparme de un ‘hueón’ que está cagado de la cabeza. Yo me preocupo de otras cosas, me interesan otras cosas. Lo paso la raja”, soltó sin filtro Paty Maldonado.

No obstante, la locutora de “Sin Límite” narró que no le da igual que se involucren con su familia y los más cercanos.

“Solamente a mí me duele, y que no se atreven, que me toquen a los míos. Los míos no están en la televisión. Ni mi hijos, ni mi familia, ninguno de los míos está, solamente yo. Por lo tanto, si tú me llegas a tocar a un hijo, un nieto, a mi padre, ahí sí que sale la verdadera“, soltó.

Finalmente Sergio Lagos le consultó si hubo alguna reflexión tras el impasse con los actores de Mega, y Maldonado fue tajante: “Ni arrepentimiento, ni reflexión. Sigo siendo la misma, sigo opinando lo mismo, soy la misma, no he cambiado de opinión, jamás le voy a dar vuelta la espalda a nadie. Soy libre de pensamiento y vivo en un país democrático. Y si tú no aceptas mi forma de pensar eres dictadora, así de simple“, cerró.

Aquí puedes ver un fragmento: