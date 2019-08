¿Lo haría? Carolina de Moras reveló si estaría dispuesta en volver a trabajar con Rafael Araneda

El nuevo capítulo de “Sigamos de Largo” que se emitió este pasado martes contó con la presencia de Carolina de Moras y Daniela Kirberg, la dupla que conduce “Cosa de mujeres” en TV+.

Si bien hablaron sobre su programa y respectivas carreras, un tema que debió ser tocado fue el conflicto que protagonizó De Moras con Rafael Araneda en CHV.

Fue así como a través de la sección de preguntas, le consultaron a Carolina: “¿Volvería a trabajar con Rafael Araneda?“. La animadora más allá de complicarse con la consulta, la respondió con soltura.

“Obvio que sí, ¿por qué no? Es un gran profesional, le tengo un cariño gigante, independiente que nos hayamos distanciado por razones que ambos bien sabemos. No tengo motivos para decir que no trabajaríamos juntos“, soltó De Moras.

Esto sorprendió a los conductores del espacio, es especial a Francisca García-Huidobro, quien recordó la cercana relación que ambos mantenían en CHV, además de que condujeron por 5 años el Festival de Viña del Mar.

“Éramos bien cercanos. Fue difícil, se rompieron las confianzas, nos distanciamos, como situaciones que pasan en cualquier lugar”, agregó De Moras, quien dejó las puertas abiertas a una reconciliación.