"Me hace sentir como si yo fuera una asesina en serie": La reflexión de Antonella Ríos frente a los insultos

La actriz Antonella Ríos es una activa usuaria de redes sociales, donde comparte fotografías de sus actividades diarias, en su trabajo y en el ámbito personal.

Es así como la locutora radial recibe diversos comentarios de parte de los usuarios de Instagram, quienes emiten halagos y críticas en cada fotografía de Ríos.

Frente a los comentarios negativos que recibe, la actriz nacional decidió expresar su punto de vista a raíz de una pregunta realizada por una seguidora.

“Anto, ¿qué piensas de la gente que se toma el tiempo de insultarte por Insta, te ha afectado?“, le escribió una usuaria mediante las “historias” de Instagram.

Frente a la consulta, Antonella decidió explayarse y expresó que “he pensado en eso hoy y al igual que todos somos seres sensibles y necesitamos cariño”.

A esto agregó que “la gente me dice que me expongo gratuitamente me hace sentir como si yo fuera una asesina en serie que debe ser linchada, no entiendo“.

Revisa acá la “historia”: