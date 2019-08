Nicolás Gavilán desclasificó la engorrosa situación que vive tras triunfo en "Pasapalabra"

Tras triunfar en “Pasapalabra”, Nicolás Gavilán se ha sincerado con diversos medios sobre lo que ha ocurrido luego de hacerse acreedor de casi 400 millones.

Bajo este contexto el joven de 22 años habló con LUN, donde narró que busca serenidad: “Necesito tiempo, tranquilidad (…) un viajecito largo tal vez, de una o dos semanas (…) igual me estresa un poco que la gente me conozca. Me gustaría un poco volver a sentir eso de pasar piola”.

Gavilán fue consultado sobre cómo reaccionaron sus seguidores tras ganar el premio, y el joven desclasificó: “Me han pedido plata por Instagram. Me han llegado hartas peticiones de plata, pero yo no he respondido. Tengo asumido que no puedo enfocarme tanto en eso”.

Luego agregó: “Hay historias que conmueven, pero parece que no me conmueven tanto, porque si no les daría plata“, detallando que le han narrado desde problemas familiares por lo que necesitan el dinero, hasta enfermedades y pago de universidad.

Tras ser consultado por desconectarse de Instagram para encontrar esta tranquilidad que busca y evitar estos mensajes, Gavilán informó que no lo haría: “Creo que lo puedo enfrentar bien, no me estresa tanto porque leo los mensajes, pero después se me olvidan. No estoy tan pendiente de eso”, finalizó.