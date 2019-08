Protagonista de "Pacto de Sangre" explica por qué rechazó nueva oferta de Canal 13

Uno de los protagonistas de “Pacto de Sangre” decidió no renovar contrato con el equipo que contó la historia de cuatro amigos que encubrieron un asesinato.

Es el caso de Néstor Cantillana quien personificó al violento Marco Toselli y con el cual fue alabado por la audiencia y la crítica.

Pero tras ello, ha decidido tomarse un descanso. “Ojalá aparezca una teleserie más o menos pronto, antes de que los números se pongan en rojo, pero también es importante darse un tiempo libre. Es muy difícil, creo yo, hacer bien la pega si uno no se detiene”, señaló a Revista Paula.

El actor agregó a LUN que “la tele no es todo para mí. El rol fue pura satisfacción, pero no quise pasar al tiro a otro personaje, sino que decantara un poco la cosa y así tomar distancia para hacer otras cosas como teatro y dirigir. Cuando haces muchas cosas al mismo tiempo, nada queda bien… Me gusta mirar el proceso desde afuera. Es un aprendizaje muy valioso cuando uno actúa”.

“Me ofrecieron otro papel en el mismo equipo. Tengo muy buena relación con la producción y ellos quedaron contentos con mi desempeño. Yo quedé contento también, pero entendieron que necesitaba tomar distancia y todo está bien. Necesitaba descansar de tanta exposición; quiero tranquilidad y pasar más piola”, reafirmó.