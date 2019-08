Raquel Argandoña recordó lo triste que fue cuando "Kel" se fue de la casa

La coanimadora del matinal de Canal 13 Raquel Argandoña se tomó un tiempo en el programa “Sin Límite” para reflexionar sobre cómo fue para ella el momento cuando su hija “Kel” Calderón decidió irse de la casa.

“Cuando la ‘Kel’ se cambió a vivir sola, claro uno está con la adrenalina de ayudarla y con las maletas, de montarle el departamento. Pero cuando ya se va desocupando la pieza y va quedando espacio, y son sus libros, sus fotos, su última ropa, ¡es terrible!“, expresó.

Posteriormente afirmó que “yo dije no, tengo que ser fuerte: ‘hija yo voy a estar siempre acá, lo que necesites‘”.

“Pero llegas a tu casa, ya no está la cama, y tu dices no, no es que se fue de viaje (…) yo llegaba, te juro, y yo sentía hasta el día de hoy soledad”, siguió comentando Raquel.

“Y el olor a su perfume, a sus cremas, al desorden también porque por Dios que son desordenados los jóvenes, los hijos de uno, yo decía: ¡qué terrible!”, siguió comentando sobre su hija “Kel”.

“Yo que la retaba tanto (…) y cuando me enojaba le cerraba la pieza y yo le decía ‘bueno algún día cuando tengas tiempo tendrás que ordenar tu ropa’ y yo decía ahora estaría feliz, feliz gorda de que estuviera todo desordenado y de ocupar toda la noche, todo el día, ordenarle sus poleras, sus cosas, es ‘heavy’“, concluyó la coanimadora de “Bienvenidos”.