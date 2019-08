China Suárez se lanza contra periodista: "No tengo que explicártelo a vos, ni a nadie. No ando revisando teléfonos"

Según las declaraciones de la periodista argentina Marcela Tauro, la pareja conformada entre Benjamín Vicuña y María Eugenia Suárez habría tenido una fuerte discusión, luego de que la actriz encontrara unos mensajes que mantuvo el chileno con su ex pareja Carolina Ardohaín.

Tras esto, la “China” publicó una serie de “historias” en su cuenta de Instagram donde aclara lo sucedido y critica las palabras de la periodista.

“No iba a contestar pero como se fue agrandando, la verdad no tenía ganas de callarme. Cuando era más chica era más de esconderme o no decir nada porque no sabía cómo manejarme. Ahora crecí, me siento más yo que nunca, ¿y por qué no hablar si es mi personalidad?“, comenzó expresando la pareja de Benjamín Vicuña.

A esto agregó que los “supuestos gritos” que se escucharon en la casa donde ella aparentemente vive, eran de los nuevos inquilinos, ya que María Eugenia aseguró que se mudó hace dos años: “Por ahí escucharon alguna discusión de esa casa y eran los nuevos inquilinos”.