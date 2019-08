Lo del anillo de matrimonio era tongo: Daniella Chávez no se casa

Daniella Chávez dio a conocer esta semana un superto anillo de matrimonio diciendo en Instagram “I said yes!” (Dije sí).

Sin embargo, esto habría sido solo una estrategia publicitaria. “No, no me caso. Es una publicidad de una empresa en Estados Unidos”, dijo a Las Últimas Noticias justo antes de volver a Chile desde Miami, donde partió por asuntos laborales.

“Tenía el anillo en las manos. Es difícil que un anillo llame la atención. Se me ocurrió eso (lo del matrimonio) y creo que resultó. Salí en todos los portales de noticias”, reveló.

Aún así reconoció que con Ariel, su pareja y padre de su hija, han pensado en casarse, así como también en volver a ser padres. «Mi hija quiere una hermanita, pero aún falta un poquito para eso», concluyó.