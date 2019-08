Luis Andaur reflexionó sobre el peor accidente de su vida: le debieron cortar un hueso

View this post on Instagram

¡Buen #JuevesDelRecuerdo! Un día como hoy entré a #pabellón por el peor #accidente que he tenido y no fue por andar en #bicicleta, ni alguna de las acciones de riesgo que he realizado. Fue por un partido de #fútbol en el que tuve una fractura en la tibia, que requirió cortar el hueso y colocar placas en su lugar. Debido a que fue una fractura complicada, se dispararon un montón de trombos. Recuerdo que entré a pabellón a las 9am y debí salir a las 11am, pero no salí hasta las 23. O sea, fue una batalla campal la que hizo el equipo vascular y traumatológico de Clínica Las Condes, para salvarme la pierna e incluso mi vida. Como yo estaba anestesiado, no supe nada hasta el otro día, cuando vi la cantidad de operaciones que me habían hecho fue choqueante. Lo único que podía pensar era la suerte que tenía de haber caído con buenos profesionales y el buen seguro que me cubría, para poder palear los gastos, porque salió como 30 millones, y hasta la fecha llevó 6 operaciones en esa pierna, quedé con un pequeño defecto, rango articular limitado. Esto no me ha impedido llevar una vida normal. He podido desarrollar todo tipo de #deportes, incluso empecé a practicar más disciplinas deportivas a pesar de tener la mitad de la pierna como dormida. Durante este proceso pensaba que habían problemas más grandes y gente que lo estaba pasando mucho peor, así que lo que estaba atravesando era solo un detalle, a pesar de que vivo de esto y que era posible que quedara limitado de por vida. Pero logré sacar fuerza y decir: “esto depende de mí, de las personas que están a mi lado y de nadie más”. Gracias a mi buen ánimo, unos meses después tuve mi primer acto de independencia: salí con mis amigos a celebrar mi cumpleaños. Al día de hoy cuando me preguntan les digo que ya estoy recuperado en un 90%. Agradezco a los médicos, a Gustavo Natalio, y a quien llevó gran parte del sacrificio de mi rehabilitación, Iván, el Kinesiólogo de la UMCE, que estuvo días completos tratándome los ángulos de la pierna para que yo pudiera tener una vida normal también a Marko Beović, quien me envió esa #gráfica que me hizo mucho reír. Y a quien estuvo siempre a mi lado en este duro proceso, #TBT