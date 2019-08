"Podemos Hablar": Conoce a los protagonistas del próximo capítulo

Una nueva emisión del programa de Chilevisión “Podemos Hablar” se llevará a cabo este viernes a las 22:00 horas, donde diversos famosos revelarán algunas de sus historias.

Esta jornada será el turno de la exchica reality Perla Ilich, la reconocida actriz Tamara Acosta, la ex “Protagonistas de la Fama” Janis Pope, el ex-jugador de tenis argentino nacionalizado chileno Horacio de la Peña, el actor Patricio Torres y por último el ministro de Vivienda Cristián Monckeberg.

Tras el anuncio de los próximos invitados que visitarán el programa, los usuarios de redes sociales tuvieron muy buena recepción y realizaron comentarios positivos a través de Instagram.

“Me encanta llegar de mi trabajo y ver este hermoso y entretenido programa y lo bueno que es y gracias a que Julian la lleva o si no no lo veria ….Julian es el mejor….🐬😎….”, “Me encanta el grupo q estarán 👌🏼🤗👏🏼👏🏼👏🏼”, “Va estar super entrete.. no me lo.pierdoo!!”, “Buen grupo de invitados”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de “Podemos Hablar” en Instagram.