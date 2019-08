Perla Ilich confesó sus cirugías estéticas y negó implantes mamarios

Perla Ilich confesó que se realizó una operación para reducir y levantar su busto, junto con una abdominoplastía. La gitana se refirió a sus cirugías en Podemos Hablar, el estelar de conversación de Chilevisión.

“Yo me hice una abdominoplastía después de mi primera hija, que es una operación donde te sacan la guatita. Quedé enchuladita y me hice —que nadie lo cree — una mastopexia mamaria, que es una reducción mamaria que es achicar no agrandar“, comentó Ilich.

“Me hice la mastopexia y me resultó los primeros meses, todo bien. Después, cuando quedé embarazada de mi segundo hijo, tengo un problema, no sé, algo del cuerpo que las pechugas me crecen y me crecen y me crecen“. Agregó la gitana.

Perla — quien ahora espera a su tercer hijo — aclaró que su busto es natural y que nunca se ha sometido a cirugías para aumentarlo. Pese a lo anterior, indicó que no descarta realizar otra operación para disminuirlo después de dar a luz.

“Ahora pretendo hacérmela nuevamente, pero sin ya tener más guaguitas, o sea ya es la tercera guaguita, ya no quiero más hijos”, finalizó la gitana.