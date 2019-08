Tamara Acosta reveló que salió llorando de Canal 13 tras ser desvinculada

En el contexto de la conversación que se da durante la cena tocaron el tema de los cambios en la industria televisiva,especialmente en las áreas dramáticas que viven un periodo de fuerte cambio.

Tamara Acosta se refirió al tema señalando que los presupuestos bajos hacen que se resienta en todos los aspectos, no sólo en los actores, sino que también en los equipos técnicos de maquillaje e iluminación.

“¿Para ti cómo ha sido?”, le preguntó Julián a Tamara, quien se encuentra interpretando a Yanara en la teleserie ‘Amor a la Catalán’ de Canal 13.

“Todavía no termino mi contrato que tenía por varios años con Canal 13, pero se termina ahora. He sido desvinculada… pero nada, es otra manera de trabajar”, respondió,agregando que “uno ya estaba sobreavisado porque en ninguna parte siguen existiendo estos contratos de dos o tres años, pero tenía la secreta esperanza de que igual me dejaran”.

La actriz fue avisada hace muy poco que su contrato finalizaba junto con las grabaciones de ‘Amor a la Catalán’ luego de 13 años en el canal.

Sobre ese momento Tamara recordó que salió llorando de Inés Matte Urrejola. “Por supuesto, porque está todo el tema de la seguridad económica, del trabajo, que yo sé que voy a tener este proyecto. Hay un orden que uno tiene no solo económico. Pero sabes, lo que a mí me pasó, que fue más fuerte el sentimiento, fue dejar de pertenecer a algo, súper loco, porque yo debería preocuparme de otro tipo de cosas, más prácticas. Me pasó que dejar de pertenecer a algo me dio pena”, finalizó.