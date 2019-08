Le habría sido infiel: Ignacia Michelson y Sargento Rap terminaron su relación

No es el primer quiebre de la la pareja que se formó en el realiy de Mega, “Resistiré”. Pero las palabras que expresó Ignacia Michelson sobre Sargento Rap son decidoras de que esta vez es algo serio. Una supuesta infidelidad.

Todo comenzó cuando el sujeto volvió a su país natal, México. Ella ya tenía los pasajes comprados para encontrarse allá. Algo que ya no sucederá.

A través de Instagram, la modelo explicó lo que está sucediendo entre ellos: “Muchos me están mandando mensajes sobre Sargento que está con otra niña. La verdad no tengo idea quién es. Ya no hablo con él desde el martes, no sé nada, no sé si tiene otra chica, si es su prima… no tengo idea. Pero es cosa de él, que haga lo que quiera, nosotros no hablamos, no hay comunicación, no hay nada“.