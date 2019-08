"Deberían tener un programa juntas": Usuarios piden un nuevo espacio conducido por Pamela Díaz y Rocío Marengo

View this post on Instagram

Llego el día… estoy en la cuenta regresiva!! 😅 . – MAÑANA comienza un NUEVO DESAFÍO para mi… un nuevo proyecto en un país que me dio mucho!!! . – ME SUMO a @vivalapipol X @chilevision 📺 #chile . – De lunes a viernes de 11 am a 13 hs x Chilevision 🇨🇱. – Rodeada de un equipo maravilloso… compañeros de lujo, talentosos, queridos, divertidos!!! . – Estamos con muchas ganas de salír a romperla tooooda!! 💪. – Hace 16 años que me mantengo Vigente en los dos países 🇦🇷🇨🇱!! Me siento querida y considerada en los dos!! 🙌 Me vine a Bs As x #latribunadeguido @soyguidokaczka luego me salió la conducción de #flordeverano @fernandezcoco10 y #xelmundo en #korea @marley_ok @mirko_ok . – Ahora es el momento de volver a #santiago #chile !! . – Tengo una mezcla extraña… Alegría, nervios, emoción, ganas de llorar y reír a la vez!!! (Logico cuando estamos por hacer cambios, mudanza, comenzar algo nuevo etc etc). – Ahhh y también estoy histérica y trato mal a mi hermana @sol.marengo 🙈. – – Estoy feliz!!! 😄 . – Mi corazón estalla de felicidad!!! @pamefieradiaz @jpcrettino @felipe_vidalc @gabyhernandezactriz @willysaboroficial vamoooooooos! ❤️.