Fran Undurraga reveló su secreto para tener los brazos marcados sin gimnasio

La modelo Francisca Undurraga ha tenido un exitoso año en cuanto a apariciones se refieren, tanto gracias a su participación en el reality “Resistiré” como por su exposición en Instagram.

Es así como muchos seguidores le preguntan cómo hace para verse tan bien y esta vez expuso un secreto respecto a sus brazos.

“Muchas chicas me han preguntado cómo hago para tener los brazos marcados, la verdad a mi me ha costado bastante, pero lo logré!! ya que además de entrenar con mi personal @cariasone me hice un procedimiento llamado MELA que me ayudó muchísimo a sacar prácticamente toda la grasa de mis brazos!!! Lo bueno es que es ambulatorio e indoloro! Si quieren más info les dejo el insta de mi Doc @dr.vinas

Ph: @marcelocarrillophoto”, escribió.

La técnica MELA (Mini-Extracción Lipídica Ambulatoria) es una variante de la lipoaspiración convencional y resulta un método totalmente ambulatorio para la modelación corporal.