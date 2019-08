Lucho Jara y Claudio Arredondo revelaron que se enamoraron de la misma mujer: "La niña se fue con él..."

El día de hoy en “Mucho Gusto” se habló de “Los fracasos en las relaciones de pareja”, donde Luis Jara y el actor Claudio Arredondo desclasificaron bastante información.

Su diálogo se remontó a los ochenta, cuando ambos trabajaron en una producción de TVN. En esta, ambos se habrían enamorado de la misma mujer.

“Una niña que trabajaba en la tele con nosotros y a los dos nos gustó la misma niña“, partió explicando Lucho Jara.

Luego Arredondo tomó la palabra y detalló que en un programa que trabajaban juntos “había una niña que bailaba, Lorena. Ella era muy sensible y se acercaba a mí. Yo no la empecé a ‘jotear’. Lucho creyó y empezó a decir… pero yo no la jotie nunca”.

Tras esto, Viñuela consultó sobre quién logró pololear con la chica, donde Jara confirmó que estuvo junto a ella.

“Pero la niña se fue con él, pero se fue abollada (risas). Abollada en el corazón“, remató Arredondo, causando risas en el panel.