Raquel Argandoña arremete contra panelista de "Bienvenidos" por sus publicaciones de WhatsApp

En una nueva edición de “Sin Límite” de Radio Agricultura, Patricia Maldonado y Raquel Argandoña hablaron de un tema común y problemático a la vez: los grupos de WhatsApp.

“Los grupos de WhatsApp a mí me enferman“, partió declarando Argandoña, quien luego informó de una situación particular que le molesta.

“Tenemos un grupo de WhatsApp en el matinal, “Bienvenidos 2019”, yo entiendo que ese grupo de WhatsApp es para las noticias, corrigen la pauta, cosas de trabajo”, detalló “La Quintrala”.

No obstante su molestia viene porque uno de los panelistas le estaría dando otra función.

“Hay un panelista que está veraneando, entonces dice: ‘Aquí estoy yo en París, aquí estoy en no sé donde’… ¿Por qué yo tengo que veranear con esa persona? Y nadie le dice: Fulano, fulana de tal, este WhatsApp es solo para trabajo”, soltó la coanimadora de “Bienvenidos”, invitando a esa persona que comparta sus vacaciones con las personas individuales que desee.

Estas palabras fueron correspondidas por Patricia Maldonado, quien detalló que vive una situación similar con un grupo familiar, donde sus hermanas que se dedican a la docencia hablan de pruebas, temas de docentes y otros: “Yo no entiendo el lenguaje que hablan, es un tema que no me interesa”, agregó al respecto.

Aquí puedes escuchar el fragmento: