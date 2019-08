Ignacia Michelson se refirió a su termino con Sargento Rap: "No hablamos, no hay comunicación"

Hace tan solo una semana se confirmó la ruptura de Ignacia Michelson y Sargento Rap, ex integrantes del reality “Resistiré”.

“Muchos me están mandando mensajes sobre Sargento, que está con otra niña. La verdad no tengo idea quién es. Ya no hablo con él desde el martes… es cosa de él, que haga lo que quiera, nosotros no hablamos, no hay comunicación, no hay nada“, narró Michelson en Instagram.

Lo cierto es que Ignacia se encontraría en compañía de unas amigas en Miami, donde estaría pasando este amargo momento.

En otra publicación que realizó durante sus vacaciones dejó en claro que su termino no fue de buena manera.

“Ahora tengo respuesta. Cuando creí que Dios me había abandonado en el peor momento de mi vida, me doy cuenta de que me salvó. Y yo casi dudando de su existencia… Con Dios, todo”, detalló.

Aquí puedes ver su publicación: