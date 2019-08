Patricia Maldonado se va con todo en contra de tienda "La Polar": "Si me ponen en Dicom los demando"

En una nueva edición de “Sin Límite” de Radio Agricultura, Patricia Maldonado se encontró sin la compañía de Argandoña, luego de que esta última enfermara de influenza.

No obstante, la panelista de “Mucho Gusto” estuvo en compañía y narró el problema que enfrentar con la multitienda “La Polar”.

“Hace muchísimo tiempo atrás compré una máquina lavadora y me ofrecieron sacar una tarjeta, después nunca más compré… En esto, había un seguro mezclado dentro, que te lo ponen con letra chica“, partió reclamando Paty Maldonado.

Tras esto, aumentó una deuda a pesar de que ya había terminado de pagar el electrodoméstico. “Fui y dije qué debo, si yo pagué, qué debo. Y apareció el seguro. Ahí mi marido rompió la tarjeta delante de ellos y pagó la suma, que no era más de 50 o 80 lucas“, agregó luego, explicando que la habían puesto en Dicom por la morosidad.

Sin embargo, Maldonado aseguró que un año después aún aparece debiendo en La Polar: “Si me ponen en Dicom yo le quiero avisar a La Polar que pondré una demanda, por daño y perjuicio. Yo me voy a ir con todo. No puede ser”, soltó.

Luego explicó que ella estaba favorecida porque tenía medios de comunicación donde narrar este problema, “pero yo me pongo en el lugar de la gente que no tiene los recursos y que tiene que pagar algo que no corresponde“.

“No tengo tarjeta, no debo nada, no compré nunca más…. ¿No les bastó con los intereses que la gente pagaba, cuando alguien compraba una plancha de 12 mil pesos y terminaban pagando a fin de año 2 millones y medio? Yo no me olvido de eso“, agregó aludiendo al fraude financiero en la que se vio envuelta la cadena de La Polar el 2011.

“La que más padece es la gente que tiene menos recursos para defenderse, para decir oiga, ¿por qué debo seguir pagando algo que no tengo, que ya pagué? (…) Señores de La Polar, necesito que algún ejecutivo me llame y aclaremos esta situación“, cerró Maldonado.

Aquí puedes escuchar el fragmento: