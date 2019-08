Ricardo Montaner se casó por sexta vez: "Me la pasé llorando"

El reconocido cantante Ricardo Montaner realizó una romántica publicación en sus redes sociales que sacó aplausos en sus seguidores.

Fue mediante su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores, que Montaner deslumbró con una fotografía junto a su esposa, expresando que se casó por sexta vez.

“Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez,me emocione tanto o más que la primera … porque será?”, comenzó expresando en la publicación.

A esto agregó: “Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad,que me la pase llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún … Creo en el matrimonio y en el para siempre“, fueron sus emotivas palabras.

Las fotografías del casamiento tienen hasta ahora más de 411 mil “me gusta” y múltiples comentarios positivos de parte de sus seguidores: “Mil bendiciones por siempre 💙, “Muchas felicidades. Disfruto de ver el amor real que es el amor soñado. Los quiero muchísimo”, “Preciosos!!! Que El Señor los bendiga cada día más ❤️❤️❤️“, fue la tónica de los mensajes que recibió el artista.

Revisa la publicación a continuación: