"Kiwi" se emociona al recordar a Felipe Camiroaga: "Volveremos a estar juntos"

El lunes se emitió un nuevo capítulo del programa de Televisión Nacional “No culpes a la noche”, espacio donde estuvo invitado el exanimador de televisión Arturo Walden, más conocido como “Kiwi”, quien narró varios episodios de su vida que lo marcaron.

En este sentido, el “Kiwi” se emocionó al recordar a su amigo fallecido, el conductor de televisión Felipe Camiroaga.

“Nos conocimos cuando entramos a estudiar televisión a los 18 años, altiro nos hicimos yuntas, porque tenemos un humor bien parecido, sencillos los dos diablazos“, comenzó expresando Arturo.

A esto agregó que “eramos más pavos, los dos nos creíamos pillos y mi socio se puso más pillo que yo, pero al principio era yo el más vivaracho, pero el discípulo supero al maestro, por lejos“.

El animador contó las principales anécdotas que vivió junto al Halcón de Chicureo: “Cada vez íbamos al taller de su papá, en calle Gorbea a pedirle cinco lucas para salir, que en ese tiempo era buena plata, cruzábamos hacia el frente y nos comíamos unas prietas con papas cocidas y ajo que nos dejaba un tufo, para después salir por ahí“.

Posteriormente expresó que “uno siempre lo recuerda mucho, yo tengo muchos momentos con él. Ambos compartimos profesión y he heredado el cariño que la gente le tenía, siempre me preguntan si me pueden abrazar por ser su amigo, eso es muy lindo el cariño que aún le tienen, es increíble y ese es mi consuelo de no tenerlo“.

Finalmente expresó notoriamente emocionado que “yo pienso siempre en la cercanía con Felipe, todo el amor que nos teníamos y uno le da vuelta a la muerte, y mi ilusión es que en unos años más me volveré a encontrar con él, nos vamos a abrazar con mi socio y volveremos a estar juntos“, concluyó.