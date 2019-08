"Contra viento y marea" tendrá "un alargue" de temporada tras su éxito

Todo un éxito ha sido el programa “Contra viento y marea” de Canal 13, conducido por Francisco Saveedra, el que cada vez que se emite llega a ser “trending topic” en Chile.

Tanto ha sido el revuelo, que la producción del programa ya está preparando una tercera temporada. Además, la temporada que actualmente está en curso por las pantallas de Canal 13 tendrá capítulos adicionales, según lo consignó La Cuarta.

Si bien aún no se sabe cuántos serán los capítulos que se sumarán a esta temporada, se especula que serán más de cuatro episodios, según comunicó el medio mencionado previamente.

El conductor del espacio de Canal 13 Francisco Saavedra manifestó lo contento que está al realizar este programa: “Soy feliz haciéndolo. Es una responsabilidad fuerte, pero tengo la sensación que hemos logrado conectar con la gente y meternos en la casa de las personas, muy pocas veces la TV ayuda”, manifestó a La Cuarta.

A esto agregó que el programa “‘Cásate conmigo’ era puro chiste, con mucho humor, pero el ‘Contra viento y marea’ se mete en la profundidad y en las historias“.

“Hacemos una radiografía social de Chile. Mostramos cómo está la salud pública, el transitar de una persona por hospitales, lo bajo que estamos en ley de donaciones. Es gente que puedes encontrar en cualquier lado, historias reales“, siguió comentando Saavedra.

“Pancho” Saavedra explicó que “si la gente ha enganchado es porque el espacio es de verdad, muy lejos de ser un set de tevé. Es un programa de horario estelar, pero está lejos de eso, estamos en la calle, hay un equipo humano, hay una sencillez y la gente se siente reflejada con los problemas. Espero que, como dicen, se confirme una nueva temporada porque es un programa lindo”.

Finalmente afirmó que se comprometía mucho en cada caso: “Hay cosas que me ha costado superar, y debo ayudarme emocionalmente con amigos, un psicólogo, porque me tomo las cosas muy a pecho. Pero me encanta, lo mio es el servicio social“.