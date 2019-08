Ignacia Michelson desclasificó su verdad sobre termino con Sargento Rap

La ruptura entre Ignacia Michelson y Sargento Rap continúa dando que hablar.

Esto luego de que Michelson publicara a través de su cuenta de Instagram un video de casi un minuto en donde entrega detalles del termino, narrando su verdad.

“Sargento subió un video que fue grabado hace dos semanas, cuando estábamos en San Pedro de Atacama. Cuando yo terminé con él en ese entonces estaba muy afectada porque hasta el día de hoy me afecta lo que pasó con nuestro bebé y que no puedo sacar de mi cabeza obviamente”, partió comentando la modelo.

Luego agregó: “Volvimos después de eso y cuando él se volvió a México, él me bloqueó y no supe más. Entonces lo que pasó esa vez en San Pedro fue una cosa completamente diferente a lo que paso ahora. Ahora entiendo por qué me grabó llorando cuando estaba mal y haciendo esas cosas, porque obviamente que las iba a utilizar a su favor. Pero bueno así es él y no tengo nada que decir, si ni siquiera me ha hablado… cuál es su motivo del término, en vez te estar escribiendo testamentos“.

Aquí puedes ver el registro: