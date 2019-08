Karla Constant se quiebra en plena entrevista al recordar a su amiga Ivette Vergara

La conductora del matinal “Mucho Gusto” de Mega Karla Constant realizó una sentida confesión respecto de la salida de la panelista Ivette Vergara del espacio.

“Quiero decir varias cosas de la Ivette. Primero, hablando de esto de la solidaridad y la amistad femenina, yo con ella hice buenas migas altiro. Ella me apoyó mucho, me acogió mucho”, comenzó expresando sobre su íntima amiga, en una entrevista con Glamorama.

Posteriormente expresó que “al principio llegué a Mucho Gusto como por goteo. Primero iba un par de días. De ahí me fui como quedando… Y ella dijo ‘por fin me llegó una compañera’, y yo dije ‘qué rico llegar aquí’. Entonces, nos hicimos amigas desde siempre”.

Luego la conducta de televisión afirmó que no ha podido tener una conversación con Ivette desde que se fue del matinal: “Yo debo confesar que, desde que se fue del programa, no he podido hablar con ella… Y me da mucha emoción, porque uno en la vida tiene la suerte de encontrarse con buena gente. Digo suerte porque no todo el mundo tiene buenos amigos. Y me da mucha pena llamarla y seguir hablando del programa o de la vida y no estar compartiendo ese momento especial que era después del programa”, manifestó.

“La verdad es que no la puedo llamar… Todos los días pienso ‘la voy a llamar… La voy a llamar y voy a echar la talla’. Pero me ha costado mucho”, siguió narrando Constant.

“El día que se fue yo no pude estar en el programa de la despedida, porque justo había pedido permiso para ver la primera presentación de Rocco (el hijo menor de Karla) al jardín. Me acuerdo que nos fuimos a la pausa comercial y las dos nos abrazamos y lloramos mucho. Como cuando uno no quiere decir nada, porque está todo dicho. Así que me costó la despedida y todavía no la he despedido. O sea, no la quiero despedir, porque es difícil separarse de la gente, sobre todo cuando logras encontrar”, expresó Karla, quien se quebró en plena entrevista.

“No me da vergüenza llorar, Euge. Podría rajarme llorando en este minuto, porque soy súper emocional, pero es una fibra, para mí, súper bonita. Y valoro mucho cuando hay amistad en los equipos de trabajo, porque al final pasas más tiempo en tu pega que en tu casa“, fueron parte de las palabras de la conductora de “Mucho Gusto”.