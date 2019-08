La singular petición de Patricia Maldonado a su familia antes de salir de vacaciones

En una nueva edición de “Sin Límite” de Radio Agricultura, Patricia Maldonado realizó una especial petición antes de dar inicio a sus vacaciones.

La panelista de “Mucho Gusto” comenzará su descanso el 1 de septiembre y no volverá hasta fines de este, por lo que le hizo un llamado de atención a quienes la contactan, en especial por WhatsApp.

“Le voy a pedir a mis amigos y a mis amigas, a mi familia, que tiene mi WhatsApp, que no me manden nada. Por favor, no me manden ni cadenas de oración, que me cargan, no las soporto. Tampoco memes”, partió comentando Maldonado.

Luego explicó que esta decisión tiene que ver con que llevará su celular en sus vacaciones, para tomar fotografías y en caso de emergencia. Aún así, quiere desconectarse de estos grupos.

A esto sumó que tampoco le interesa “lo que pasa en Chile desde el primero de septiembre hasta el 4 de octubre. No me interesa. Yo me subo al avión y me desconecto absolutamente. No me interesa saber que se murió fulano de tal, no me interesa lo que pasó el 11 de septiembre, si fue bueno si fue malo, si la fondo llovió o no llovió, tampoco me interesa, porque estoy en otra“.

Finalmente habló de algunas de sus amigas que se van de vacaciones, pero leen las noticias por el celular: “Qué te importa a ti, métete al agua, cómo vas a descansar, mira el paisaje“, explicando que ella leerá las noticias solo en su viaje de regreso.

Aquí puedes escuchar el fragmento: