Mario Sepúlveda confesó que se sometería a cirugía por "problemas en el estómago"

El ganador del reality de Mega “Resistiré” Mario Sepúlveda afirmó que con el dinero que iba a recibir del premio, iba a financiar una fundación dedicada a trabajar con niños y niñas autistas.

No obstante, durante el programa de Julio César Rodríguez “Síganme los buenos”, el triunfador del reality afirmó que se realizaría una intervención quirúrgica debido a problemas en el estómago.

Durante el espacio conducido por Rodríguez, Sepúlveda comentó que “tengo miedo, no me quiero morir, está grave la cosa“.

Sin embargo Mario explicó que no todo resultó como él quería y que no pudo ser operado: “Estoy como león, tranquilo pero tengo mucho miedo”, y agregó que: “Tengo que regular mi salud para que me puedan operar”, afirmó en una entrevista a Página 7.

Posteriormente expresó que “le dije al doctor:’¿Por qué no aprovechamos de hacer todo altiro?’”, dando por entender que no sólo será una operación para cuidar su salud, sino que también será por temas estéticos.