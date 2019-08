Carolina Arregui se refiere las críticas sobre su figura: "No me importan"

La reconocida actriz Carolina Arregui se refirió a las críticas que recibe constantemente, las cuales apuntan a los supuestas “cirugías” que se ha realizado.

Todo esto, mientras participaba de un evento de una marca de perfumes y estética en el hotel DoubleTree, en compañía de su hija María Jesús Sothers.

En este sentido, la actriz se tomó con humor los comentarios negativos y las especulaciones que se hacían respecto a su figura.

En primera instancia, comentó cuáles eran sus métodos para mantenerse con un buen estado físico: “Me la paso en el Spa de mi marido, todo el día, haciéndome masajes“, afirmó riéndose, según consignó Glamorama.

Posteriormente manifestó que el secreto es la “felicidad nomás. La felicidad, cuidarse, mantenerse con ejercicio, comiendo sano y ser una persona contenta“.

Con respecto a las críticas manifestó que “no me importan. Mira, la gente tiene derecho a opinar lo que quiera. Fantástico. Que la gente piense lo que quiera, está bien. Sería un error de mi parte empezar a desmentir o afirmar cosas que no corresponden. No voy a ocupar mi tiempo en eso. Mi tiempo lo ocupo en otras cosas más importantes”.

Por último recomendó los tips de belleza que ella ocupa: “Hacerse cirugías (se ríe)”.