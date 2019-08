Javiera Acevedo se desempeña como "Gerente de Felicidad" en centro médico: "Me dedico a conversar con ellos"

La actriz y animadora de televisión Javiera Acevedo se integró al equipo de profesionales de un centro médico ubicado en Iquique como “Gerente de Felicidad” hace un par de meses.

Este novedoso cargo “existe desde que a alguien se le ocurre nombrarte y tú eres realmente una ayuda para el otro”, explicó Javiera a La Cuarta.

Sobre el trabajo que realiza en el lugar, la animadora explicó que “trabajo en un sector médico donde la doctora Paula Rebolledo inventó el ‘método Rebolledo’. Ella tiene una clínica a la que llegan pacientes con diferentes carencias, como depresión, niños con problemas en el colegio, bullying, gente que no tiene muchas ganas de vivir”.

A esto agregó que “primero, ellos pasan por la doctora, los diagnostica, hay una psicóloga, un equipo de kinesiología, nutricionista y yo, que me dedico a escuchar y conversar con ellos. Doy consejos que a mí me gustaría que me diera una persona que yo quiero mucho“.

“Me cuentan como se sienten, como van a avanzando, yo los aconsejo. Yo no soy psicóloga, lo hago desde la experiencia“, siguió comentando Acevedo.

Asimismo la rubia comentó que la eligieron para el cargo porque “la gente me conoce y me tiene cariño. Donde voy soy un buen referente gracias a Dios. Tengo credibilidad. El cargo existe porque la gente confía en ti“.