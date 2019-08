Mario Sepúlveda informó que aún no recibe el premio de "Resistiré": "No he visto ni un peso"

El pasado 25 de julio terminó el reality de Mega “Resistiré”, donde salió ganador Mario Sepúlveda, haciéndose acreedor de unos 108 millones de pesos.

No obstante, de ese dinero, nada ha llegado a sus manos. Así lo narró con el portal Página 7: “No me han pagado todavía. Ha sido largo ese proceso”.

Luego agregó: “Me duele que la gente que yo conozco hace mucho tiempo me diga que cambié porque tengo plata, yo no he visto ni un peso“.

Por esto el citado portal se contactó con la producción del reality, quienes explicaron que el pago se estaría viendo con la esposa del participante y se llegó al acuerdo de que se realizará el pago en 30 días desde que se emitió factura.

Así, Mario Sepúlveda recibirá el dinero el próximo lunes 2 de septiembre.