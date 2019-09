Jordi Castell respondió ante supuesta agresión a mujer de 64 años: "Quiere dejarme como maltratador"

El día de ayer se viralizó una supuesta agresión del fotógrafo Jordi Castell a una mujer de 64 años, ocurrida en un taco en Vitacura.

De acuerdo a lo informado por Mega, Castell, que viajaba como copiloto, se enfrentó a la mujer con un diálogo que terminó con una agresión.

María José Castro, la mujer que habría sido víctima del ex “Maldita Moda”, denunció el hecho ante Carabineros.

Diario Las Últimas Noticias se logró contactar con Jordi Castell, quien entregó su versión de los hechos, la cual distaba mucho de lo entregado por Castro.

“Íbamos en el auto (con su pareja Juan Pablo Montt), miro y era una señora la que venía atrás, tocando la bocina. Entonces me bajé y le dije hacia su auto ‘¿te tomaste las pastillas hoy?” Ahí me volví a subir”, partió detallando el animador, para luego informar que todo subió de tono cuando la mujer intentó sobrepasarlo por la pista derecha.

Tras esto, Castell aseguró que lo tildaron de “degenerado”, por lo que no reaccionó de la mejor forma: “Me bajó la indiada, lo reconozco. Entonces me bajé del auto, que estaba como a un metro del de ella, y le pegué un combo a la puerta del chofer. Todo esto con el vidrio cerrado. Jamás la toqué a ella ni tampoco dañé su puerta como esta persona afirma”.

Fue en este momento en que la supuesta víctima habría amenazado a Castell con funarlo por haberla agredido. En eso llegó Seguridad Ciudadana, quienes le habrían recomendado al fotógrafo que esperara antes de cualquier tipo de denuncia, pues la mujer se encontraba descontrolada.

Jordi Castell entregó su versión de los hechos en la 17 Comisaría de Las Tranqueras, donde le comentaron que era mejor esperar por si el tema pasaba a mayores.

“Quedé un poquito en shock porque que me digan degenerado me violenta. Eso me hizo sobre reaccionar. Quizás sí, fui un poco irritable, pero ya venía con los bocinazos durante varias cuadras. Por ahora no lo estoy pasando fabuloso con todo esto, pero estoy tranquilo porque las cámaras van a mostrar si yo realmente le pegué a la señora o no. Vamos a ver quién dice la verdad“, puntualizó Castell.

Finalmente el conductor reconoció que no se queda tranquilo ante una situación como esta y afirmó que llegará a las últimas consecuencias: “Que una mujer me violente con esa forma, tocándome así la bocina y más encima me grite eso a media cuadra de mi casa, no lo voy a aceptar. Si ella quiere dejarme como un maltratador, yo voy a apelar no sólo a la realidad y a los testigos sino que a algo con que ella no cuenta, que son las cámaras de seguridad de la calle”, sentenció.